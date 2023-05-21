Dolandırıcılardan şeytani yöntem! Avukatlarla bir olup tuzağa düşürdüler
Sosyal medyada kadınlara ait sahte hesaplar açarak tanıştıkları kişileri taciz suçlamasıyla dolandırdıkları öne sürülen 10'u avukat 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İddiaya göre S. A. vermiş olduğu sosyal medya yöneticiliği iş ilanına başvuran genç kızların adına sahte sosyal medya hesapları açtırdı. S.A.'nın oluşturduğu ekip tarafından kullanılan hesaplar üzerinden yüzlerce kişiyle mesaj gönderildi. Bu mesajlara karşılık verenler şebekenin tuzağına düştü. Gelen cinsel taciz, tehdit ve hakaret mesajlarını dosya haline getiren S.A. bunları Ankara Barosu'na kayıtlı birçok avukata sattı. Bu konuşmalarla savcılığa suç duyurusunda bulunan avukatlar, uzlaştırma aşamasında taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan kişilerden masraflar ve dosyayı kapatmak için ücret talep etti. Çalışmış olduğu 2 aylık dönemde sistemi anladığından işten ayrılan, 313 dosyada şikayetçi olarak yer alan R.Ç. şikayetlerini geri çekti. Ancak bu seferde vekalet verdiği avukatlardan Arzuman A., hakkında icra takibi başlattı. R.Ç. Ankara Barosuna kayıtlı 10 avukat toplam 14 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
"TAHRİK EDİCİ KONUŞMALARLA TACİZ EDİLMEMİ SAĞLADILAR"
Yeni reşit olmanın heyecanıyla çalışma hayatına ilk defa atıldığını, ailesine destek olmak amacıyla çalışmak istediğini ancak dolandırıldığını anlatan R.Ç., "Sosyal medya yöneticiliği diye adlandırılan bir iş ilanına başvurdum. Bana ünlü insanların sosyal medya hesaplarını yöneteceğimi söylediler ve avukatlarına vekalet vermemizi istediler. Daha sonra kendi adıma sosyal medya platformlarında hesap açmamı istediler. Hesabı açtım ancak bu hesabı başka biri kullanıyordu. Benim hesabım üzerinden tanımadığım erkeklerle tahrik edici konuşmalar yaparak, beni taciz etmelerini sağladılar. Bu konuşmaların da ekran görüntülerini alarak dosyaları avukatlara sattılar. 'Taciz' suçlamasıyla karşı karşıya kalan, sicilime işlenmesin diyen birçok kişiyle uzlaşmaya gittiler. Böylelikle bu insanlardan para talep ettiler, vekalet ve dosya ücretlerini de karşı taraftan alıyorlar" dedi.
"AVUKAT KİMLİĞİ ALTINDA BU İŞLERİN YAPILMASINI KABULLENEMİYORUM"
Şüphelenmesi üzerine işten ayrılmasına rağmen sanki şikayetçiymiş gibi üzerine dosya açılmaya devam edildiğini söyleyen R.Ç., "S.A. ile iletişime geçtiğimde avukatların adıma icra dosyası açması ile tehdit edildim. Ama adıma açılmış bütün dosyalardan vazgeçmek istediğime dair dilekçeyi gerekli yerlere verdim. Şuan bile benim bu dosyalarımla ilgili işlemler devam ediyor. Ben sürekli karakola, adliyeye gitmek zorunda kalıyorum. Bu durumdan dolayı mağdurum. Beni taciz ettiği iddiasıyla yargılanan birçok kişinin ceza aldığını biliyorum. Hakkımda 300 küsur dosya var ama bilgim dışında, yeni açılmış dosyalar da olabilir. Ben aileme destek vermek isterken onlara daha çok masraf açtım. Bu yüzden üzgünüm. Bu kişilerin ceza almasını istiyorum. Avukat kimliği altında böyle işlerin yapılmasını kabullenemiyorum" diye konuştu.
"İNSANLARI 'TÜRKİYE'YE YARDIM ETMEK İSTER MİSİNİZ?' SORUSUYLA KANDIRIYORLAR"
Sahte hesapları yöneten kişilerden B.U. dosyada itirafçı oldu. Kendisinin de kandırıldığını anlatan B.U. iş görüşmesinde sosyal medya yöneticiliği yapacağının söylendiğini belirterek, "Bizlere bu iş için özel olarak seçildiğimizi ve sadece vatansever, milliyetçi duygulara sahip kişilerle çalıştıklarını söylediler. Ellerinde valilik onaylı kağıt olduğunu ve bu çalışmanın devlet tarafından yapıldığını, Türkiye'deki potansiyel tecavüzcü, tacizci, katil olabilecek insanları bulmamız gerektiğini söylediler. Bizim memur kategorisinde olacağımızı, vatan, millet aşkıyla bu işi yapmamız gerektiğini söylediler. Ben de milliyetçi bir karaktere sahip olduğum için bu işi seve seve kabul ettim. Bizden bir kız hesabı bulmamızı ve o hesap üzerinden tacizde, cinsel bir saldırıda bulunmak isteyen insanları tespit edip kendilerine vermemizi istediler. Bir kız arkadaşımız sosyal medya hesaplarını veriyor, o hesapları biz kullanıyoruz. Onlar mesajlaşmaları görmüyorlar bile. Bir de kızların avukata vekâlet vermelerini istiyorlar. Bize 'Türkiye'ye yardım etmek ister misiniz?' diye sordular. Ben de hangi kız arkadaşıma bunu sorduysam hepsi de tabi seve seve yardım ederiz diye kabul etti" dedi.