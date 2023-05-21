Dolandırıcılardan şeytani yöntem! Avukatlarla bir olup tuzağa düşürdüler

"İNSANLARI 'TÜRKİYE'YE YARDIM ETMEK İSTER MİSİNİZ?' SORUSUYLA KANDIRIYORLAR"

Sahte hesapları yöneten kişilerden B.U. dosyada itirafçı oldu. Kendisinin de kandırıldığını anlatan B.U. iş görüşmesinde sosyal medya yöneticiliği yapacağının söylendiğini belirterek, "Bizlere bu iş için özel olarak seçildiğimizi ve sadece vatansever, milliyetçi duygulara sahip kişilerle çalıştıklarını söylediler. Ellerinde valilik onaylı kağıt olduğunu ve bu çalışmanın devlet tarafından yapıldığını, Türkiye'deki potansiyel tecavüzcü, tacizci, katil olabilecek insanları bulmamız gerektiğini söylediler. Bizim memur kategorisinde olacağımızı, vatan, millet aşkıyla bu işi yapmamız gerektiğini söylediler. Ben de milliyetçi bir karaktere sahip olduğum için bu işi seve seve kabul ettim. Bizden bir kız hesabı bulmamızı ve o hesap üzerinden tacizde, cinsel bir saldırıda bulunmak isteyen insanları tespit edip kendilerine vermemizi istediler. Bir kız arkadaşımız sosyal medya hesaplarını veriyor, o hesapları biz kullanıyoruz. Onlar mesajlaşmaları görmüyorlar bile. Bir de kızların avukata vekâlet vermelerini istiyorlar. Bize 'Türkiye'ye yardım etmek ister misiniz?' diye sordular. Ben de hangi kız arkadaşıma bunu sorduysam hepsi de tabi seve seve yardım ederiz diye kabul etti" dedi.