Dolandırıcıların ''bayram tuzağı'' bu oldu!

İnternet üzerinden mağduriyetler arttığı için bilinmeyen firmalara dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Demirkul, “Son zamanlarda artan internet dolandırıcılığı özellikle bayram ve yaz sezonunun gelmesiyle korsan sitelerde dolandırıcılık arttı. Bu konularda gerek emniyet müdürlüğümüz uyarılarını yapıyor, gerekse rent a car şirketlerimiz sık sık vatandaşlarımızı uyarıyor. Müşterilerimiz sahte sitelere dikkat etmeleri gerekiyor. Belirli firmalar haricinde kiralama yapmamaları gerekiyor. Çünkü bazı kurumsal firmaların sitelerini örnek alarak çalıyor ve aynısını yapıyorlar. Daha ucuz araç reklam fiyatları vererek vatandaşları bu şekilde ağlarına düşürüyorlar. Daha sonra bu dolandırıcılar artık bilindik bir yöntemle ödemeyi aldıktan sonra 'aracınız vale aracılığıyla istenilen yere getirilecek' deniliyor, tekrar biz size dönüş yapacağız deniliyor. Bu şekilde vatandaşlarımız mağdur oluyor. Bu tür konulara vatandaşlarımız kesinlikle itibar etmemeleri gerekiyor. Özellikle bu günlerde vatandaşlarımızın tatilleri zehir olmasın” diye konuştu.