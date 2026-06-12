Dolandırıcıların tuzağına düştü; 7.5 milyon TL'yi elleriyle teslim etti!
Afyonkarahisar'da kendilerini polis olarak tanıtıp 'Kimliğiniz FETÖ tarafından kullanılıyor' yalanıyla bir kadını 7,5 milyon TL dolandıran 4 şüpheli yakalandı. 175 saatlik kamera incelemesiyle tespit edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, mağdurun altın ve döviz dolu çantasını sahte polislere elleriyle teslim ettiği ortaya çıktı.
Afyonkarahisar'da telefon dolandırıcılarının hedefi olan bir vatandaş, tüm birikimini kaybetti. Kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan ve "Kimlik bilgileriniz FETÖ/PDY terör örgütü tarafından kullanılıyor" yalanını öne süren 4 kişilik dolandırıcılık şebekesi, Y.B. isimli kadını toplam 7,5 milyon lira dolandırdı. Şikayet üzerine harekete geçen Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 175 saatlik kesintisiz kamera kaydı incelemesinin ardından Afyonkarahisar ve İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Korku Panik Yaratarak Birikimlerini İstediler
İki gün boyunca mağdur Y.B. ile telefonda iletişimde kalan sahte polisler, kadını sözde gizli bir operasyon yapılacağına inandırdı. Banka hesaplarında şüpheli işlemler olduğunu iddia eden şahıslar, mağdurun evindeki altın ve dövizleri "devlet güvencesiyle muhafaza altına alma" bahanesiyle talep etti.
Önce mobil bankacılık şifrelerini ele geçirerek hesaptan 1,5 milyon TL transfer eden dolandırıcılar, daha sonra yüzlerini tamamen gizleyerek kadının evinin yakınına geldi. Mağdur Y.B., içerisinde 6 milyon TL değerinde gram altın, bilezik ve döviz bulunan çantasını sokak ortasında sahte polislere kendi elleriyle teslim etti.
Yakınlarının Uyarısıyla Gerçeği Anladı
Dolandırıcılara tüm servetini verdikten sonra yaşadığı şoku yakınlarına anlatan Y.B., ailesinin uyarısı üzerine acı gerçekle yüzleşti. Dolandırıldığını anlayan mağdur kadının derhal polise başvurmasıyla emniyet güçleri düğmeye bastı. 175 saatlik titiz kamera incelemeleri sonucunda adım adım izleri sürülen Ö.F.Ç., Y.E.A., S.A. ve M.C.S. isimli şahıslar başarılı bir operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.