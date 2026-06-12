Dolandırıcıların tuzağına düştü; 7.5 milyon TL'yi elleriyle teslim etti!

Afyonkarahisar'da telefon dolandırıcılarının hedefi olan bir vatandaş, tüm birikimini kaybetti. Kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan ve "Kimlik bilgileriniz FETÖ/PDY terör örgütü tarafından kullanılıyor" yalanını öne süren 4 kişilik dolandırıcılık şebekesi, Y.B. isimli kadını toplam 7,5 milyon lira dolandırdı. Şikayet üzerine harekete geçen Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 175 saatlik kesintisiz kamera kaydı incelemesinin ardından Afyonkarahisar ve İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.