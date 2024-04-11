Dolandırıcıların yeni ''formalite'' evlilik tuzağı: 50 bin euro karşılığında...

Sosyal medya uygulamalarındaki platformlara üye olan ve paylaşımda bulunan internet kullanıcıları, evlilik düşüncesinin nedenleri ile taleplerini paylaşıp, belirlediği kriterdeki kişilerle evlenebileceğini duyurdu.

Paylaşımlarda bazıları yurt dışına yerleşme amacı ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için yabancı uyruklularla para karşılığında anlaşmalı evlilik gerçekleştirebileceğini anlattı.