Dolandırıcıların yeni ''formalite'' evlilik tuzağı: 50 bin euro karşılığında...
Tayin, başka bir ülkede yaşama umudu ve yabancıların Türkiye'de ikamet etme isteği için kullanılan formalite evlilik yöntemleri, dijital ortamlarda yaygınlaşmaya başladı.
Formalite evlilik, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla dijital platforma taşındı.
Sosyal medyada “formalite evlilik”, “izdivaç”, “anlaşmalı evlilik” ve “evlendirme merkezi” gibi isimlerle oluşturulan platformlar ile benzer platformlardaki gruplara üye olan internet kullanıcılarının sayısı son dönemde arttı.
Sosyal medya uygulamalarındaki platformlara üye olan ve paylaşımda bulunan internet kullanıcıları, evlilik düşüncesinin nedenleri ile taleplerini paylaşıp, belirlediği kriterdeki kişilerle evlenebileceğini duyurdu.
Paylaşımlarda bazıları yurt dışına yerleşme amacı ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için yabancı uyruklularla para karşılığında anlaşmalı evlilik gerçekleştirebileceğini anlattı.
Binlerce üye sayısıyla dikkati çeken platformlarda bazıları da gerçek evlilik için kendisine uygun eş aradığını belirtti.
Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla dijital ortamda tanışıp evlenenlerin sayısında artış yaşandığını dile getirdi.
İnternet ortamında evlilik amacıyla oluşturulan sosyal medya platformlarına üye olan kullanıcıların sayısının yükseldiğini söyleyen Gündüz, formalite evlilik yapmak isteyenlerin paylaşımlarındaki artışa dikkat çekti.
Gündüz, yabancıların Türkiye’de vatandaşlık alabilmesi ya da farklı ülkede yaşamak isteyenlerin para karşılığı formalite evlilik yapmayı teklif ettiği paylaşımların çoğaldığını belirterek, evlilik hayaliyle sosyal medyada arkadaşlık kurduğu kişilere para gönderen internet kullanıcılarını dolandırılma tehlikesine karşı uyardı.