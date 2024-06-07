Dolandırıcıların yeni tuzağı da ünlü isimler oldu
Eğer haberin başlığının gerçek olduğuna inanıp bu haberi okumaya başladıysanız size iki kötü haberimiz var. Birincisi bu haberin başlığını karşı karşıya olduğunuz tehdidin büyüklüğüne dikkat çekebilmek için attık. İkincisi ise işte dolandırıcılar da aynısını yapıyor... Yapay zekayla tuzak kuran dolandırıcıların bu yöntemi pes dedirtti...
Sosyal Medya Uzmanı Erdem Cırık, yapay zeka son dönemde artan sahte içerikler ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı sosyal medya kullanıcılarını uyardı. Cırık, özellikle ünlü isimlerin görüntü ve seslerinin yapay zeka yardımıyla klonlanarak sahte reklamlarda kullanıldığını belirtti.
Yapay zekanın gelişmesiyle dolandırıcılar da yeni yöntemler kullanmaya başladı. Son dönemlerde ise bu teknoloji kullanılarak devlet yetkililerinin ve tanınmış kişilerin sesleri ve görüntüleri taklit edilebiliyor. Dolandırıcılar yapay zeka teknolojisini kullanarak sesini taklit ettikleri kişiler üzerinden gerçek dışı içerikler oluşturuyor. Tanıdığı kişilere güvenen vatandaşlar ise üretilen reklamlarda gördükleri bağlantılara tıklayarak dolandırıcıların ağına düşüyor. Sosyal medya platformlarında kullanılan sahte içerikler ile dolandırıcılar vatandaşları sahte haber sitelerine yönlendiriyor.
Erdem Cırık, son dönemde sosyal medyada sahte içeriklerin arttığını ve kullanıcıları dolandırmak amacıyla yaygın şekilde kullanıldığını ifade ederek, "Araştırmalarımızda, sosyal medyada açtığımız sahte hesaplarla 90'dan fazla sahte reklam tespit ettik. Bu reklamlarda, devlet adamları ve ünlülerin resimleri, videoları ve seslerinin yapay zeka ile klonlandığını gördük" dedi.