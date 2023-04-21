Dolar için karaborsa alarmı verildi
Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran ve iktidarın dizginleyebilmek için Kur Korumalı Mevduat da dahil olmak üzere peş peşe attığı adımların da durduramadığı dolar kuru için uzmanlardan "karaborsayı çözün" çağrısı geldi.
Finans piyasalarında bozulan çarklar, son dönemde tıkanmaya da başladı. İktidarın faiz ısrarıyla artan dolar kurunu tutmak için bankalara getirilen döviz satım limitleri ve alınan diğer makro ihtiyari tedbirler dövizde paralel piyasalar yarattı.
Merkez Bankası’nın ilan ettiği dolar/TL 19.41’ken Kapalıçarşı’da zaman zaman 20.60’ı geçti. Bankadan döviz almak isteyen yurttaş 20.60 TL ödemek zorundayken dövizini bankaya satmak isteyene 19.09 TL teklif ediliyor. Oysa Kapalıçarşı’da bu rakamlar 20.40-20.60’ta. Bu durum yüksek miktarda alım satımlar için hem iş dünyasını hem yurttaşları Kapalıçarşı’ya yönlendirdi.
Cumhuriyet gazetesinden Ali Can Polat'ın haberine göre bu durumun bankacılık sisteminden çıkışı getireceğini belirten ekonomist Uğur Gürses şuna dikkat çekti: “Dolarda paralel piyasa oluştu. Fiyattan ziyade malı bulabildiğiniz yer karaborsa oldu. Serbest kambiyo rejimine geçilen 1989 sonrasında, yüzde 6’ya yakın fiyat farklı paralel piyasakaraborsaya ilk defa tanık oluyoruz. Siz parayı rahatlıkla bankalardan alamıyorsanız kapalıçarşıdan alabiliyorsanız fiyat orada oluşur. Bu durum kısa vadede bankacılık sisteminden çıkış getirir.”
Dr. Mahfi Eğilmez de blog’unda paylaştığı yazıda “Piyasada arz ve talebe göre oluşması gereken fiyatlara müdahale edildiğinde karaborsa fiyatı denilen bir olgu ortaya çıkar. Aslında karaborsa fiyatı denilen fiyat, piyasa fiyatıdır” ifadelerine yer verdi. Eğilmez yanlış faiz politikasına dikkat çekti.