Dolar için karaborsa alarmı verildi

Merkez Bankası’nın ilan ettiği dolar/TL 19.41’ken Kapalıçarşı’da zaman zaman 20.60’ı geçti. Bankadan döviz almak isteyen yurttaş 20.60 TL ödemek zorundayken dövizini bankaya satmak isteyene 19.09 TL teklif ediliyor. Oysa Kapalıçarşı’da bu rakamlar 20.40-20.60’ta. Bu durum yüksek miktarda alım satımlar için hem iş dünyasını hem yurttaşları Kapalıçarşı’ya yönlendirdi.