Dolar kuru için Erdoğan kazanırsa ne olur, Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur raporu

Raporda 'temel senaryonun' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi üzerine kurulduğunu belirten Wells Fargo analistleri "Ekonomideki sıkıntılar ve deprem sebebiyle yaşanan yeni sorunlara rağmen Erdoğan'ın mali desteklerle yeterli desteği elde edebileceğini düşünüyoruz. Mali destekler ekonomik durumda düzelme ve seçmende uzun vadeye ilişkin iyimserlik sağlayabilir. Buna rağmen bu senaryonun gerçekleşme olasılığında da düşüş olduğunu ve rejim değişikliği ihtimalinin arttığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.