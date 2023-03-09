Dolar kuru için Erdoğan kazanırsa ne olur, Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur raporu
ABD'li finans devi Wells Fargo, yıl sonu Dolar/TL kuru tahminini güncelledi ve Türkiye'deki 2023 seçimleri için "2 farklı senaryo"sunu duyurdu.
ABD'li finans devi Wells Fargo Türkiye'de yaklaşan seçimlere yönelik 2 farklı senaryonun yer aldığı bir değerlendirme raporu yayınladı.
Raporda 'temel senaryonun' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi üzerine kurulduğunu belirten Wells Fargo analistleri "Ekonomideki sıkıntılar ve deprem sebebiyle yaşanan yeni sorunlara rağmen Erdoğan'ın mali desteklerle yeterli desteği elde edebileceğini düşünüyoruz. Mali destekler ekonomik durumda düzelme ve seçmende uzun vadeye ilişkin iyimserlik sağlayabilir. Buna rağmen bu senaryonun gerçekleşme olasılığında da düşüş olduğunu ve rejim değişikliği ihtimalinin arttığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Raporda seçimle ilgili iki farklı senaryo ise şöyle aktarıldı:
Eğer seçimleri Erdoğan kazanırsa...
Raporda bu değerlendirmelerin ardından iki farklı senaryoda piyasalarda yaşanabileceklere dair öngörüler paylaşıldı.