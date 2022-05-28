Dolar kuru için ''tersine'' tahmin: ''13 TL'ye gerileyebilir!''

Dünya Gazetesi için doların gidişatını değerlendiren uzmanların dolar tahmininde 15 liraların direnç olduğu belirtilerek, ''Önümüzdeki hafta bu trendin destek noktası 15.07 TL seviyesine denk geliyor. Bunun yanında daha önce direnç seviyesi olarak çalışan 15.73 TL seviyesinin de artık destek noktası olarak çalışması dikkat çekici. Yani paritede aşağı yönlü bir rahatlamadan bahsedilebilmesi için öncelikle bu seviyelerin altına gelinmesi şart'' denildi.