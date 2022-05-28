Dolar kuru için ''tersine'' tahmin: ''13 TL'ye gerileyebilir!''
Türk Lirası karşısında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırıp yükselişini sürdüren dolar kuru için bu sefer tersine bir iddia geldi: "Kur düşüşe geçip dolar 13 TL'yi de görebilir"
Son günlerde yeniden gündemin ilk sırasında yükselen dolar kuru için çeşitli tahminler gelmeye devam ediyor. Dolar için astronomik rakamlar ortaya atan uzmanların aksine, kurda yaşanacak negatif senaryo da merak ediliyor. Dünya Gazetesi'nde yer alan son dolar analizi ise oldukça dikkat çekti.
Dünya Gazetesi için doların gidişatını değerlendiren uzmanların dolar tahmininde 15 liraların direnç olduğu belirtilerek, ''Önümüzdeki hafta bu trendin destek noktası 15.07 TL seviyesine denk geliyor. Bunun yanında daha önce direnç seviyesi olarak çalışan 15.73 TL seviyesinin de artık destek noktası olarak çalışması dikkat çekici. Yani paritede aşağı yönlü bir rahatlamadan bahsedilebilmesi için öncelikle bu seviyelerin altına gelinmesi şart'' denildi.
Kurda 15 lira seviyesin aşağı yönlü kırılması durumunda yaşanacaklarında yer aldığı analizde, ''Özellikle 15.07 TL seviyesinin altına gelinmesi paritede 13.27 TL seviyesine kadar bir geri çekilme hareketini beraberinde getirebilir. Burası aslında 06 Eylül 2021 tarihinde başlayan ana trendin de destek noktası konumunda. Bunun yanında olumsuz senaryoda 15.73 TL seviyesinin üzerinde kalınması ilk aşamada 17.07 TL seviyelerine kadar bir yükseliş riskini beraberinde getirebilir'' ifadelerine yer verildi.
Uğur Korcan tarafından yapılan analizde hükümetin turizm gelirlerine bel bağladığına dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı: