Dolar kuru için uyarılarıyla dikkat çeken ünlü ekonomist bu sefer ''felaket geliyor'' dedi
Kendine has üslubuyla AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını en sert dille eleştiren ekonomistlerin başında gelen ünlü ekonomist Selçuk Geçer bir kez daha doların patlama yapacağını belirterek "felaket geliyor" dedi.
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, sık sık yaptığı ekonomiye açıklamaları ile gündeme geliyor. Özellikle döviz ve altın konularında tahminlerde bulunan Selçuk Geçer'in iddiaları genellikle doğru çıkıyor. Selçuk Geçer, son yayınladığı videoda "Uyarıyorum" diyerek diyerek dolar kıtlığının derinleşeceğini söyledi. Dış ticaret açığının gittikçe aç arttığını belirten Selçuk Geçer, yüzde 100 dolar patlamasına hazır olun uyarısı yaptı.
Dış ticaretin Temmuz ayı itibariyle 1,7 milyar dolara geldiğini söyleyen Selçuk geçer, geçen aydan bu yana yüzde 147'lik bir artış olduğunu söyledi. Faizlerin indirilmesine rağmen enflasyonun düşmediğini dile getiren Selçuk Geçer, hükümetin doları düşürerek ihracatı artırmaya çalıştığını iddia etti. Selçuk Geçer'in iddiasına göre ise bu durumun doğru çıkması mümkün değil. Selçuk Geçer ayrıca ithalat ile ihracat arasındaki makasın her geçen gün arttığını belirtti.
İhracatın her geçen gün biraz daha daraldığını ifade eden Selçuk Geçer, sözlerini şöyle sürdürdü İhracatımız her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını dolaysıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor.
Selçuk Geçer, ihracatın azaldığını, ithalatın ise arttığını belirtirken bu durumun büyük bir dış ticaret açığına neden olduğunu söyledi.