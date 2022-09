Dolar kuru için uyarılarıyla dikkat çeken ünlü ekonomist bu sefer ''felaket geliyor'' dedi

İhracatın her geçen gün biraz daha daraldığını ifade eden Selçuk Geçer, sözlerini şöyle sürdürdü İhracatımız her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını dolaysıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor.