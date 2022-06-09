Dolar kuru neden yükseliyor, TL neden düşüyor ?

BBC Türkçe'de yer alan analizde Prof. Selva Demiralp doları neden yükseldiğini, Türk Lirası'nın ise neden değer kaybettiğini şu ifadelerle anlattı. Aralık ayında dolar/TL kurunun 18'e ulaşması sonrasında devreye sokulan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi ile kısmen sakinleşen ve 12 TL seviyelerine kadar düşen kur, tekrar 17'yi aştı. KKM'ye dair endişelerimi daha ilk yürürlüğe girdiği sırada da paylaşmıştım. O yazıda kötü senaryoyu şu şekilde tanımlamıştım: "Kötü senaryoda KKM döviz talebindeki artışı durduramaz. Bu durumda kur artışı Hazineyi ve TCMB'yi ciddi bir genişleme zorunda bırakır. Şayet vergilerde bir artış olmazsa (ki seçim öncesi bu olasılık yok denecek kadar az) bütçe açığı artar. Bu durum, sonu hiperenflasyona kadar giden bir süreçle sonuçlanabilir." Bugün geldiğimiz nokta kötü senaryoyla oldukça uyumlu.