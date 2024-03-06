Dolar kurunda 2021 korkusu geri döndü
2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden bu yana Türk Lirası karşısında aralıksız yükselişine devam eden Dolar kurunda yerel seçimler öncesinde bundan 3 yıl önceki "korku" geri döndü...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın arka kapı satışları da döviz piyasasındaki tansiyonu düşürmeye yetmedi. Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından her gün kuruş kuruş yükselip, Eylül 2023'ten bu yana da yükselişini hızlandıran döviz döviz kurları 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala Türk Lirası (TL) karşısındaki endişe veren yükselişini sürdürüyor.
Doların bir günde yüzde 5'e yakın değer kazanması "Yeni bir 2021 tuzağı mı?" tartışmasını alevlendirdi. Bankalarda (INTERBANK) dolar 31,67 TL iken, serbest piyasada dolar 33,80 TL'ye kadar tırmandı. Euro ise 37 TL'ye yaklaştı. İngiliz Sterlini 42 TL'nin eşiğinde. İsviçre Frangı ise 37,22 TL.
5 Mart Salı günü Türkiye saati ile 15.15'ten itibaren serbest piyasada döviz kurları bir anda fırladı. Dolar alış-satış kuru arasındaki fark 1 TL'yi buldu. Bazı döviz bürolarında marj yüzde 4'ü buldu.
Döviz kurlarındaki ani yükseliş, 2021 yılında yaşanan kur şokunu akıllara getirdi. 2021 yılında da dolar kuru kısa sürede fırlamış ve büyük bir ekonomik kriz yaşanmıştı.