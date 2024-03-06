Dolar kurunda 2021 korkusu geri döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın arka kapı satışları da döviz piyasasındaki tansiyonu düşürmeye yetmedi. Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından her gün kuruş kuruş yükselip, Eylül 2023'ten bu yana da yükselişini hızlandıran döviz döviz kurları 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala Türk Lirası (TL) karşısındaki endişe veren yükselişini sürdürüyor.