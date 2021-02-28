Dolar ve altını olanlar dikkat! Uzmanlardan flaş uyarı
6.90 seviyelerinden tekrar 7.44 seviyelerini gören dolarla ilgili uzmanlardan uyarı geldi. İşte dolar ve altında son durum...
Piyasalar açısından yılın ilk iki ayı tedbirli bir iyimserlikle geçti: Borsa 1.431 - 1.582 arasında dalgalandı. Altının onsu 1.956 dolardan 1.760 dolara kadar geriledi. Dolar kuru 7.51 - 6.90 TL bandında hareket etti. Şubatın sonunda iki aylık toplamda borsa, altın ve dolar kurunda düşüş yaşanırken; gümüş, petrol ve sanayi endeksi yükseldi.
Borsada, altın ve dolarda düşüş yaşanmasına rağmen temkinli de olsa iyimser bir hava hakimdi. Yabancılar üstüste olumlu raporlar yayınladı. Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-’ olarak teyit etti. Görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a revize etti. Dolar kuru için 6.50 hedef fiyatlı birçok yabancı rapor çıktı. Tansiyon çok yüksek değildi. Aşı ile ilgili olumlu gelişmeler izlendi.
Petrol yükseldi
Ekonomilerin açılacağı beklentisiyle yılın ilk iki ayında en çok petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 55 dolardan 65 dolara çıktı. Yüzde 26 oranında değer kazandı.