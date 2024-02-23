Dolarda yükseliş sürer mi ? İşte piyasa beklentileri

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, konuyla ilgili paylaşımında, TCMB'nin verdiği ‘TL'deki değerlenme için kararlı duruş’ mesajı, uluslararası sermaye için olumsuz bir haber. Yani şu noktada yabancı sermaye TL'de değerlenme değil, dolar kurunun 40 TL seviyelerine çıkmasını bekliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için öngördüğü değerli TL duruşu, yabancı sermayeyi Türkiye'den daha da uzaklaştırabilir" dedi.