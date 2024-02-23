Dolarda yükseliş sürer mi ? İşte piyasa beklentileri
TCMB'nin dün durdurduğu faiz artışları sonrasında piyasa uzmanlarının Dolar kuru üzerindeki beklentileri de belli oldu...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Fatih Karahan yönetimindeki ilk toplantısının ardından faiz kararını dün açıklamıştı. Buna göre TCMB, 8 ay sonra ilk kez politika faizini sabit bırakmış karar sonrasında yapılan açıklamada, "Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk Lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir" ifadelerini kullanmıştı.
Dövizi çıpalamaya yönelik bu söylemin ardından uzmanlar ise dolar kuruna ilişkin tahminlerini paylaştı.
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, konuyla ilgili paylaşımında, TCMB'nin verdiği ‘TL'deki değerlenme için kararlı duruş’ mesajı, uluslararası sermaye için olumsuz bir haber. Yani şu noktada yabancı sermaye TL'de değerlenme değil, dolar kurunun 40 TL seviyelerine çıkmasını bekliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için öngördüğü değerli TL duruşu, yabancı sermayeyi Türkiye'den daha da uzaklaştırabilir" dedi.
Mevcut para politikasının TL'nin değerlenmesini henüz sağlayamadığına işaret eden Sinan Alçın ayrıca hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için TL'nin hâlâ "cazip" hale gelmediğini söyledi.