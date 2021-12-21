Doların düşüşünü böyle kutladılar... Sokak halayında, dolar bile yaktılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası düşen dolara sevinen Malatya'daki esnaf davul zurnalı halay çekti, dolar yaktı.
Dolardaki düşüş sonrası esnaf halay çekti. Malatya'da bir araya gelen kayısı esnafı, sabah saatlerinde doların 11 TL’ye kadar gerilemesi ile Malatya’da Şire Pazarında davul zurna eşliğinde sevinç gösterisi yaptı. Bazı vatandaşların dolar yaktığı görüldü.
1 / 5
Dolardaki düşüşün sabah saatlerinde 11 TL’ye kadar gerilemesi ile Malatya’da Şire Pazarında davul zurna eşliğinde sevinç gösterileri yapıldı.
2 / 5
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, birlik beraberlik mesajları vererek her zaman Cumhurbaşkanı’nın yanında olduklarını söylediler.
3 / 5
4 / 5