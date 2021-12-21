Doların düşüşünü böyle kutladılar... Sokak halayında, dolar bile yaktılar!

Dolardaki düşüş sonrası esnaf halay çekti. Malatya'da bir araya gelen kayısı esnafı, sabah saatlerinde doların 11 TL’ye kadar gerilemesi ile Malatya’da Şire Pazarında davul zurna eşliğinde sevinç gösterisi yaptı. Bazı vatandaşların dolar yaktığı görüldü.