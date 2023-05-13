Dolar'ın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na tepkisi için dikkat çeken analiz

ERDOĞAN’IN SEÇİLME İHTİMALİNİ DAHA YÜKSEK GÖRDÜLER

Türkiye ekonomisiyle ve depremlerle ilgili yeni zorluklara rağmen, Erdoğan’ın hâlâ yeterli miktarda oy alacak kadar popüler olduğunu belirten stratejistler, Erdoğan’ın seçmenleri etkileyebileceğine inandıklarını söyledi.