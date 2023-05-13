Dolar'ın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na tepkisi için dikkat çeken analiz
14 Mayıs seçimlerini analiz eden ABD'nin en büyük bankalarından Wells Fargo, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan'ın ya da Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda Dolar/TL için beklentisini açıkladı.
ABD’nin en büyük bankalarından Wells Fargo, Türkiye’de 14 Mayıs seçimleri ile ilgili senaryosunu güncelledi.
Wells Fargo ekonomisti Brendan McKenna tarafından hazırlanan raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtirken Erdoğan’ın kazanması halinde sene sonu dolar/TL’nin 23 seviyesinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde ise kurun 15 seviyesinde fiyatlanacağı belirtildi.
Raporda, Erdoğan’ın görevi sürdüreceğine inandıklarını belirten analistler “Türk lirası için baz senaryomuz, Erdoğan’ın ikinci turda seçimi kazanması” ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN’IN SEÇİLME İHTİMALİNİ DAHA YÜKSEK GÖRDÜLER
Türkiye ekonomisiyle ve depremlerle ilgili yeni zorluklara rağmen, Erdoğan’ın hâlâ yeterli miktarda oy alacak kadar popüler olduğunu belirten stratejistler, Erdoğan’ın seçmenleri etkileyebileceğine inandıklarını söyledi.