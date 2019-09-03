Dolmabahçe Sarayı'nda paravanın astarından gazete küpürleri çıktı

JAPON PARAVANININ ASTARINDA GAZETE KUPÜRLERİ BULUNDU



Japon karavanında bulunan gazete kupürleri hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi restorasyondan sorumlu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, “Paravanımız 6 parçadan oluşmakta. Aslında varlığıyla Osmanlı İmparatorluğu ve Japonya arasındaki kültürel ilişkilere ışık tutuyor. 132 yıllık geçmişi olan bir paravan Milli Saraylar envanterinde önemli sayıda Japon eseri var. Hatta Dolmabahçe Sarayı'nda Japon Salonu olarak adlandırılan sergileme mekanımız var. Bu eser de burada sergileniyordu. 132 yıllık tarihe şahit olmuş bir miktar konservasyon ve restorasyona ihtiyaç duyduğundan Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı tekstil konservasyon ve restorasyon atölyesine alındı. İncelemeler sırasında tespit edildi ki bu paravanın üzerinde çok enteresan bir ipek üzerine bezemeler var. Nihon Shishu el işlemesi tekniğiyle işlenmiş. Bu eserdeki aşınmışlıklar ve hasarlar tespit edilirken, astarını açtıklarında burada görülen 22 adet gazete kupürü tespit edildi. İncelemeler ve araştırmalar ilgi çekti. Buradaki gazetelerin 1870 yılından 1887 yılına kadar değişen aralıklarda olduğu o zamanki Japonya hakkında bize bilgiler veriyor. Bu kupürlerin ne anlama geldiğini inceledik araştırdık. Bu kupürlerin Japonya'nın Kanji dilinde yani Çince karakterleri de içeren Çince ve Japonca karakteri içeren bir dilde yazıldıkları, bir gazetenin edebiyat şairlerinin şiirlerine örnekler veren bir gazete alanında olduğu diğer kupürleri incelediğimizde gündelik haberlere ve güncel olaylara ışık tutan eserler olduğu tespit edilmiştir. Önümüzdeki aylarda bu eserler restorasyon ve konservasyon işi bittiği zaman tekrar Dolmabahçe Saray'ında sergilenmeye devam edecektir" dedi.