Dolmabahçe yolunda ''özlem ve minnet'' yürüyüşü: Binlerce vatandaş Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87’nci yılında anılırken, İstanbul'da binlerce vatandaş Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü…
Kaynak: DHA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde Dolmabahçe'de anılıyor.
10 Kasım sabahı, İstanbul'un dört bir yanından gelen binlerce vatandaş, ellerindeki Atatürk posterleri ile Dolmabahçe Sarayı'na doğru bir yürüyüş başlattı.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı'nın önüne gelenler içeri girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Yoğunluk havadan görüntülendi. (DHA)
