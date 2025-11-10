  1. Anasayfa
  4. Dolmabahçe yolunda ''özlem ve minnet'' yürüyüşü: Binlerce vatandaş Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87’nci yılında anılırken, İstanbul'da binlerce vatandaş Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü…

Kaynak: DHA
Dolmabahçe yolunda ''özlem ve minnet'' yürüyüşü: Binlerce vatandaş Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde Dolmabahçe'de anılıyor.

Dolmabahçe yolunda ''özlem ve minnet'' yürüyüşü: Binlerce vatandaş Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü - Resim: 2

10 Kasım sabahı, İstanbul'un dört bir yanından gelen binlerce vatandaş, ellerindeki Atatürk posterleri ile Dolmabahçe Sarayı'na doğru bir yürüyüş başlattı.

Dolmabahçe yolunda ''özlem ve minnet'' yürüyüşü: Binlerce vatandaş Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü - Resim: 3

Sabahın ilk saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı'nın önüne gelenler içeri girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Dolmabahçe yolunda ''özlem ve minnet'' yürüyüşü: Binlerce vatandaş Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü - Resim: 4

Yoğunluk havadan görüntülendi. (DHA)

