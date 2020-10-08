Dolu uyarısı harekete geçirdi! Araçları doludan korumak için neler yapılmalı?
Meteoroloji tarafından yapılan dolu uyarısı sonrası araç sahipleri doluya karşı araçlarını evlerinde bulunan halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya çalıştı.
Bugüün ve yarın için Marmara Bölgesi'nde şiddetli yağış ve dolu uyarı yapılmasının ardından aracını dışarıda bırakma durumunda olan vatandaşlar önlem almaya başladı.
Vatandaşlar, ellerindeki yorgan, battaniye gibi malzemeler ile otomobillerini korumaya çalıştı.
DOLU YAĞIŞINDAN ARAÇLAR NASIL KORUNMALI?
Araçlarını korumak için kapalı otopark bulamayanlar için farklı bütçelere hitap eden dolu örtüleri, brandalar ve çadırlarlar piyasada yer alıyor. Aracınızda taşıyacağınız böyle bir ürün koruma için en etkili yönlemlerden biri olacaktır.
Kapalı otopark imkanı olamayan araç sahipleri hava durumunu takip ederek ellerindeki imkanlarla kendi tedbirlerini alabilirler. Evlerde bulunan battaniye, yorgan, karton gibi eşyaları araçların üstüne örterek korumak fayda sağlayacaktır. Elbette burada yağan dolunun miktarı ve büyüklüğü de önemli.