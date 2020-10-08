Dolu uyarısı harekete geçirdi! Araçları doludan korumak için neler yapılmalı?

DOLU YAĞIŞINDAN ARAÇLAR NASIL KORUNMALI?

Araçlarını korumak için kapalı otopark bulamayanlar için farklı bütçelere hitap eden dolu örtüleri, brandalar ve çadırlarlar piyasada yer alıyor. Aracınızda taşıyacağınız böyle bir ürün koruma için en etkili yönlemlerden biri olacaktır.