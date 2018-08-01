Dolu yağışı Manisa'yı vurdu

"Tarım Müdürlüğümüzce oluşturduğumuz zarar tespit ekibi ile Çağıllar, Marmaracık, Ayvaalan, Yiğitler, Kerpiçlik, Alaağaç, Mezitler, Gömeçler mahallelerinde zeytin, badem, Antep fıstığı, elma, ayva ve tütün arazilerinde yaklaşık 5 bin dekar alanda büyük hasarlar meydana geldi. Yapılan tespitlerde meyve bahçelerinde yüzde 80 ila yüzde 95 oranında, tütünde ise yüzde 70 oranında zarar tespiti yapıldı. Şu anda çiftçilerimizden başvuruları alınmaya başlandı. İlk 6 aylık dönemde bölgemizde yaşanan afetlerde daha önce 58 çiftçimizin borçları ertelendi."



