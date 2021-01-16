  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Ocak 2021 12:31

Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı

Domaniç’te etkili olan kar yağışı, İnegöl karayolu Kocayayla geçidindeki ulaşımı olumsuz etkiledi. 

1/ 7
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı

Gün boyu yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken; karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

2/ 7
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı

Trafik ekipleri  ağır tonajlı araçlar ile zincirsiz otomobillerin geçişine yol durumuna göre izin veriyor.

3/ 7
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM