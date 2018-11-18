Domates biberi bıraktı, ejder meyvesi işine girdi

Önce Gazipaşa ilçesindeki bir üreticiyle görüşen Hüseyin Üzer, daha sonra Mersin'e giderek buradaki üreticiler ve meyve fidesi satanlarla görüştü. Gazipaşa ilçesinden 720 fidan alan Üzer, meyveyi yetiştirmek için 1 dönümlük naylon serasını da yeniden düzenledi. Fideler dahil yaklaşık 25 bin TL harcayan Üzer, bakımının kolay olduğunu söylediği ejder meyvesini yetiştirmek için sadece su verdi. İlaç ve ısıtma için ek masraf yapmayan çiftçi Üzer, ilk sene sadece 200 kadar meyve alabildi.