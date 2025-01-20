Donald Trump Beyaz Saray'a geri döndü

Yemin töreninin ardından Trump'ın ilk başkanlık konuşmasını yapması bekleniyor. Trump'ın konuşmasında birlik mesajı, güvenlik politikaları ve “önce Amerika” yaklaşımına vurgu yapması öngörülüyor. Tören sonrasında ise Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Kongre Binası'nın doğu cephesinde askeri birlikleri selamlayacakları bir törene katılacak. Ardından da Pennsylvania Bulvarı boyunca Beyaz Saray'a kadar sürecek olan askeri birlikler, sivil toplum kuruluşları ve müzik gruplarının katılacağı geleneksel başkanlık geçit töreni düzenlenecek. Akşam saatlerinde ise Trump, “Başkomutan Balosu”, “Özgürlük Balosu” ve “Yıldız Işığı Balosu” adlı üç ayrı resmi baloya katılarak destekçileriyle bir araya gelecek.