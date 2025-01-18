Donald Trump'ın havluları Türkiye'den

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Yapılan değişiklikler kapsamında Donald Trump ve ailesinin yeni dönemde Beyaz Saray'da kullanacağı havlular Denizli'de üretildi. Ev tekstili ve ihracatında Türkiye ve dünyanın en önemli merkezlerinden olan Denizli'de Zorel Tekstil tarafından üretilen resmi logolu havluların önümüzdeki hafta ABD'ye sevk edileceği öğrenildi.

Beyaz Saray için özel olarak üretilen havlular, ilk kez ev tekstili sektöründe dünyanın önemli fuarları arasında yer alan Almanya Heimtextil Fuarında tanıtıldı.