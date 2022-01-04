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  4. Dondurmacıya maskesiz alınmayan kadın, kıyafetini çıkarıp maske yaptı!

Dondurmacıya maskesiz alınmayan kadın, kıyafetini çıkarıp maske yaptı!

Arjantin'de maskesiz olduğu için dondurmacıya alınmayan kadın, çıkardığı kıyafetleriyle maske yaptı.

Dondurmacıya maskesiz alınmayan kadın, kıyafetini çıkarıp maske yaptı! - Resim: 1

Arjantin'in Mendoza şehrinde bir kadın, dondurmacı dükkanına gitti. Burada çalışan personel, kadına maskesiz içeri giremeyeceğini söyleyince çareyi soyunmakta buldu.

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Dondurmacıya maskesiz alınmayan kadın, kıyafetini çıkarıp maske yaptı! - Resim: 2

Tansiyonun yükseldiği o anlarda, maskesiz kadın görevliler ile dalga geçerek "Bana maske tak demeyin. Şimdi maske takacağım'' dedikten sonra dükkanda bulunan insanların gözü önünde elbisesini çıkarıp yüzüne sardı.

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Dondurmacıya maskesiz alınmayan kadın, kıyafetini çıkarıp maske yaptı! - Resim: 3

Tamamen iç çamaşırıyla kalan kadın, kimseyi umursamadan sırada bekleyip dondurma satın aldı.  

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Dondurmacıya maskesiz alınmayan kadın, kıyafetini çıkarıp maske yaptı! - Resim: 4

Ardından dükkandan çıkıp elbisesini tekrar giydi.

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