Dondurmacıya maskesiz alınmayan kadın, kıyafetini çıkarıp maske yaptı!
Arjantin'de maskesiz olduğu için dondurmacıya alınmayan kadın, çıkardığı kıyafetleriyle maske yaptı.
Arjantin'in Mendoza şehrinde bir kadın, dondurmacı dükkanına gitti. Burada çalışan personel, kadına maskesiz içeri giremeyeceğini söyleyince çareyi soyunmakta buldu.
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Tansiyonun yükseldiği o anlarda, maskesiz kadın görevliler ile dalga geçerek "Bana maske tak demeyin. Şimdi maske takacağım'' dedikten sonra dükkanda bulunan insanların gözü önünde elbisesini çıkarıp yüzüne sardı.
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Tamamen iç çamaşırıyla kalan kadın, kimseyi umursamadan sırada bekleyip dondurma satın aldı.
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Ardından dükkandan çıkıp elbisesini tekrar giydi.
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