Dondurucu soğukta metrelerce ''ucuz alışveriş'' kuyruğu...

Uzun kuyruklar oluşturan kalabalık, içeri girmek isteyince izdihamı yaşandı. Vatandaşların bir biriyle yarıştığı o anlar, kameralara yansırken, firma sahibi Bekir Yetişen, "Ürünlerimizde yüzde 60-70 gibi bir indirim yaptık. Bugün burada bir şube açtık ve vatandaşlarımıza uygun fiyattan kampanya yapalım dedik. Kendileri bizi bu özel günde yalnız bırakmadılar. Bugün soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi geldi. İlerleyen günlerde de bu tür kampanyalar yapacağız" diye konuştu.