Dördüz doğurdu, masrafları karşılayamayınca iki çocuğunu rehin bıraktı
Kenya'da Virginia Adhiambo isimli kadın hastanede dördüz doğururken, masrafları karşılayamayınca iki çocuğunu hastaneye rehin bırakmak zorunda kaldı.
26 yaşında dördüz çocuk dünyaya getiren genç kadının tek derdi, masraflara karşılık olarak rehin olarak verdiği iki çocuğunu hastaneden almak.
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Doğum sonrası komplikasyonları artan Virginia yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Beş hafta boyunca hastanede tedavi altında tutulan kadın, iyileşip taburcu olmadan önce hastane kendisine kabarık bir tedavi faturası çıkardı.
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Kocası ile beraber bu parayı karşılayacak gücü olmayan Virginia, hastane yönetimi ile anlaşıp masrafları tamamen ödeyene kadar iki çocuğunu hastaneye rehin bırakmak için anlaştı.
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Virginia, hastanenin kendilerine çıkardığı faturayı ödemelerinin mümkün olmadığını bundan dolayı insanlardan kendilerine yardım etmelerini istedi.
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