Dört belediyenin memurları, iş bırakıp CHP il binasına yürüdü
İzmir'de Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Narlıdere belediyesinde çalışan memurlar, hak kayıpları gerekçesiyle yarım gün iş bırakma eylemi yaptı. Kültürpark'ta toplanan memurlar, CHP İl Başkanlığı binasına yürüdü.
Buca, Karşıyaka, Bayraklı ve Narlıdere belediyelerinde çalışan memurlar, TİS kapsamında doğan haklarını alamadıkları ve yürütülen görüşmelerde mevcut sözleşme haklarının düşürüldüğü gerekçesiyle eylem yaptı. Yaklaşık 2 hafta önce başlayan eylemler, bugün de sürdü.
Buca ve Karşıyaka belediyelerinde çalışan memurlar geriye dönük TİS haklarını alamadıklarını belirtirken; Narlıdere ve Bayraklı belediyelerinde görev yapan memurlar da devam eden TİS görüşmelerinde mevcut hakların düşürüldüğünü ifade etti.
Dört belediyede örgütlü Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube, Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube ve Birlik Yerel-Sen Genel Merkezi temsilcileri ile memurlar ve diğer ilçe belediyelerinden destek için gelen çalışanlar, yarım gün iş bıraktı. Kültürpark'ta bir araya gelen grup, sloganlar eşliğinde CHP İzmir İl Başkanlığı binasına yürüdü.
'GERİ ADIMLARI VE HAK GASPLARINI KABUL ETMİYORUZ'
Burada sendikalar ve memurlar adına açıklamayı yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, "Yerel yönetimlerde çalışan kamu emekçileri olarak; Bayraklı, Karşıyaka, Buca ve Narlıdere başta olmak üzere birçok belediyede TİS süreçlerinde dayatılan geri adımları ve hak gasplarını kabul etmiyoruz. CHP İzmir İl Başkanlığı'nda belediye başkanları ile yapılan toplantıda alınan; 'Sınırda TİS, yol, yemek' dayatmasını tanımıyoruz" dedi.