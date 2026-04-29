Dört belediyenin memurları, iş bırakıp CHP il binasına yürüdü

'GERİ ADIMLARI VE HAK GASPLARINI KABUL ETMİYORUZ'

Burada sendikalar ve memurlar adına açıklamayı yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, "Yerel yönetimlerde çalışan kamu emekçileri olarak; Bayraklı, Karşıyaka, Buca ve Narlıdere başta olmak üzere birçok belediyede TİS süreçlerinde dayatılan geri adımları ve hak gasplarını kabul etmiyoruz. CHP İzmir İl Başkanlığı'nda belediye başkanları ile yapılan toplantıda alınan; 'Sınırda TİS, yol, yemek' dayatmasını tanımıyoruz" dedi.