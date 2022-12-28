Dört gözle beklediğimiz lapa lapa kar yağışı için tarih verildi

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin üzerinden -46 derecelik bulutların geçebileceği ile ilgili şöyle uyarmıştı:

"Bu ay sonu alacağınız maaşın bir kısmını ısınma bütçesi olarak ayırmalısınız. Ocak ayı çok çetin kış koşulları görülebilir. Öyle senaryolar var ki; Türkiye'nin 5.500 metre üzerinden -46 derecelik bulutlar geçebilir..."