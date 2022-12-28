Dört gözle beklediğimiz lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye yeni yıla karlar altında değil, bahardan kalma günlerle merhaba demeye hazırlanıyor. Peki dört gözle beklenen kar yağışı ne zaman gelecek ? İşte son açıklama...
Türkiye'de sadece birkaç ilimizin dışında görülmeyen kar yağışı için yeni tarih verildi.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin üzerinden -46 derecelik bulutların geçebileceği ile ilgili şöyle uyarmıştı:
"Bu ay sonu alacağınız maaşın bir kısmını ısınma bütçesi olarak ayırmalısınız. Ocak ayı çok çetin kış koşulları görülebilir. Öyle senaryolar var ki; Türkiye'nin 5.500 metre üzerinden -46 derecelik bulutlar geçebilir..."
Ökten ayrıca ocak ayında Türkiye'yi bekleyen soğuklarla ilgili şunları kaydetmişti:
"Dikkat! Ocak ayında Sibirya soğukları Balkanlar ve ülkemize sık sık inebilir. Ocak, Şubat ve Mart aylarında dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışları hayatı olumsuz etkileyebilir..."
Ocak ayıyla ilgili uyarılar art arda gelmeye devam ediyor. HavaForum'un sosyal medya hesabından görsel paylaşılarak yapılan açıklamada "Sibirya Ekspresi" ile ilgili tahmine yer verilerek şunlar kaydedildi: