Dosta güven, düşmana korku! Mehmetçik nefes kesti

Hava Kılavuzu Harekatı’nda alana gelen 4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, uçak başında tekmil aldı. Daha sonra uçakta atlayış yapacak paraşütçülere seslenen Kurumahmut, “Bugün burada biraz sonra gece şartlarında Hava Kılavuz Harekatı’nı icra edeceksiniz. Yaklaşık 13 bin feetten gece şartlarında yüksek irtifa - yüksek açış, yüksek irtifa - alçak açış tekniklerini uygulayacaksınız. Gece şartlarında icra edeceğiniz Hava Kılavuz Harekatı’nın zorluklarını çok iyi biliyorum. Bu nedenle ‘önce emniyet sonra hareket’ prensibi ile atlayışınızı icra edeceğinizi ve başarıyla karaya ineceğinizden eminim. Çünkü sizler kahraman komandolarsınız. Sizler, kendi ülkelerinin ve milletimizin gururu, kahraman, fedakar, cesur komandolarsınız. Çünkü sizler bugüne kadar olduğu gibi zoru daima başardınız. Sadece imkansız zaman aldı. Bu nedenle icra edeceğiniz bu harekatta hepinize başarılar diliyorum. Paraşütünüz ve nefesleriniz geniş, uçuş yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.