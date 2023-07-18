Döviz ve altın rekor kırdı; Kapalıçarşı hareketlendi
İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'da Euro, Dolar ve gram altının rekor kırmasının ardından hareketlilik yaşandı.
Gram altının bin 700 TL, 1 Euro’nun ise 30 TL'nin üzerine çıkmasının ardından Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'da hareketlilik yaşandı .Kapalıçarşı'da saat 15.00 sıralarında gram altın alış bin 726 liradan, satış bin 735 liradan, dolar alış 27 lira 50 kuruş, satış 27 lira 20 kuruş, Euro alış 30 lira 37 kuruş, satış 30 lira 54 kuruştan işlem gördü.
Birikimi olanlar, güvenli liman olarak görülen altına yatırım yaptıklarını belirtiyor. Kapalıçarşı esnafı da vatandaşların yatırım için altını seçtiğini söylüyor.
Çarşıda bulunan 'Ayaklı borsada' da dolar, altın ve eurodaki yükseliş nedeniyle hareketlilik yaşandığı görüldü. Bazı vatandaşlar, Türk lirası ihtiyacı nedeniyle dolar ve altın bozdurduklarını ifade etti.
Çarşıya gelen vatandaşlar, kurdaki bu yükseliş nedeniyle tedirgin olduklarını belirtiyor. Piyasa uzmanlarının tahmini ise, doların 28 liraya yükseldikten sonra 25 lira civarına geri düşeceği yönünde.