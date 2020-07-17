Dövmelerini sildirmek isteyen genç hayatının şokunu yaşadı

Çocukluğundan beri asker olmak isteyen Yıldızel vücudundaki dövmeleri sildirmek için Bodrum’da bir estetik uzmanına gitti. İlk başta bir şey anlamayan genç her gün dövmelerini sildirmeye gitti. Bir süre sonra cildi çürümeye başlayan Yıldızel büyük acılar çekmeye başladı. Yaklaşık 8 ay boyunca acı çeken Yıldızel daha sonra ünlü bir estetik cerrahla görüştü.