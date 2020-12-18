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  3. 18 Aralık 2020 17:05

Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçlar sökülüyor

Trabzon'da bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin yayıldığı 2 bin 400 dekar alandaki fındık bahçelerinde söküm başlatıldı.

Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçlar sökülüyor

Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

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Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçlar sökülüyor

İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu saptanan böceğin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi. Yapılan çalışmalarla böceğin ‘Drakula’ lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek' olduğu tespit edildi. Böceğin İtalya'dan İstanbul'a, buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçlar sökülüyor

İlçede 7 mahalle karantinaya alınırken böceğin yayıldığı belirlenen 2 bin 400 dekar fındık bahçesinde ağaçların köklerinden sökülmesine başlandı. Sökülen fındık ağaçları ise bahçelerde yakılıyor.

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Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçlar sökülüyor

Böcek son günlerde, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerine yakın olan Mağmat boğazı mevkiinde bazı fındık bahçelerinin yanı sıra tarım arazilerinde görülmeye başlandı. Hızla yayılan ve biyolojik mücadelenin sürdüğü böcek, kök kısmına yakın noktalardan oyuklar açıp larvalarını bıraktığı fındık dallarının kısa sürede kurumasına yol açıyor.

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