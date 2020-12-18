Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçlar sökülüyor
Trabzon'da bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin yayıldığı 2 bin 400 dekar alandaki fındık bahçelerinde söküm başlatıldı.
Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu saptanan böceğin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi. Yapılan çalışmalarla böceğin ‘Drakula’ lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek' olduğu tespit edildi. Böceğin İtalya'dan İstanbul'a, buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.
İlçede 7 mahalle karantinaya alınırken böceğin yayıldığı belirlenen 2 bin 400 dekar fındık bahçesinde ağaçların köklerinden sökülmesine başlandı. Sökülen fındık ağaçları ise bahçelerde yakılıyor.
Böcek son günlerde, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerine yakın olan Mağmat boğazı mevkiinde bazı fındık bahçelerinin yanı sıra tarım arazilerinde görülmeye başlandı. Hızla yayılan ve biyolojik mücadelenin sürdüğü böcek, kök kısmına yakın noktalardan oyuklar açıp larvalarını bıraktığı fındık dallarının kısa sürede kurumasına yol açıyor.