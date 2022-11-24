Dron ile çekilen gün batımı hayran bıraktı
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde dron ile çekilen gün batımı görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı.
Balıkesir’de 2 günlük yoğun yağış sonrası gün batımı güzelliği ile kendine hayran bıraktı.
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Vatandaşlar gün sonunda güneş batarken güneşli havadan nasibini aldı.
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Sabahtan başlayan yağmur öğlen de etkisini sürdürmeye devam ederken gün sonunda yerini güneşe bıraktı.
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Balıkesir-Bigadiç yolunda ise gün batımında kartpostallık görüntüler dron ile havadan görüntülendi.
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