Drone'lu denetimde ceza kesilen sürücü: ''Hakkımı helal etmiyorum''

"GÖRÜNTÜLERİ GÖRMEDEN CEZA TUTANAĞINI İMZALAMAM"

Denetimlerde ceza yazılan Y.P. duruma itiraz ederek, yayaya yol verdiğini iddia etti. Polis ekipleri ise drone görüntülerinin olduğunu ve gidip bakabileceğini söyledi. Y.P., "Bir sürü yaya geçti, hepsine yol verdim. İtiraz edeceğim, görüntüyü görmeden de ceza tutanağını imzalamıyorum. Bir sürü araç geçti, siz bir kurban mı aradınız? Hakkımı helal etmiyorum" dedi.