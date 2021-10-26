DSÖ Başkanı'ndan acı itiraf... ''Salgın ne zaman bitecek?'' sorusuna bu yanıtı verdi
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Berlin'deki Dünya Sağlık Zirrvesi'nde yaptığı konuşmada pandeminin bitmekten çok uzak olduğunu söyledi. ''Salgın ne zaman bitecek?'' sorusunu yanıtlayan Ghebreyesus, ''Cevabım, 'Dünya, sona erdirmeyi seçtiğinde salgın sona erecek'. Bu bizim elimizde. İhtiyacımız olan tüm araçlara sahibiz ancak Dünya bu araçları kullanmadı'' dedi.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghrebreyesus, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Sağlık Zirvesi'nde konuştu.
Zirvede ‘Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt veren Ghebreyesus, Covid-19 salgınının "bitmekten çok uzak" olduğunu söyledi.
"Virüsler hızlı hareket eder, ancak veriler daha da hızlı hareket edebilir. Doğru bilgilerle ülkeler ve topluluklar ortaya çıkan risklerin önünde kalabilir ve hayat kurtarabilir” diyen Genel Direktör, “Kentleşme, ormansızlaşma, iklim değişikliği ve yoğun tarım uygulamaları salgın ve pandemi risklerini artırıyor” dedi.
‘HAFTADA 50 BİN DOZ AŞIYLA SALGIN BİTMEKTEN ÇOK UZAK’
Tedros, “Cevabım, 'Dünya, sona erdirmeyi seçtiğinde salgın sona erecek'. Bu bizim elimizde. İhtiyacımız olan tüm araçlara sahibiz, etkili halk sağlığı araçları ve etkili tıbbi araçlar. Ancak Dünya bu araçları kullanmadı, haftada neredeyse 50 bin dozla salgın bitmekten çok uzak. Bildiğiniz gibi bu yıl sonuna kadar her ülkenin nüfusunun yüzde 40'ını aşılamayı hedefledik” ifadelerini kullandı.