DSÖ danışmanından itiraf gibi korona açıklaması
Dünya genelinde 3 milyon 750 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs ile ilgili tartışmalar devam ediyor. ABD'de yayınlanan bir programın canlı yayın konuğu olan DSÖ danışmanı Kovid-19 hakkında itiraf gibi açıklamalar yaptı.
Yaklaşık 2 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) küresel gündemimizdeki yerini koruyor.
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Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 174 milyon 210 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 747 bine ulaştı.
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Küresel aşılamada 2 milyar 150 milyon dozu geride bırakan dünya tabiri caizse tünelin ucundaki ışığı gördü ancak virüsün neden ve nasıl ortaya çıktığı hala tartışma konusu.
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Bu tartışma bir DSÖ danışmanının Çin ve virüs ile ilgili yaptığı açıklamalar ile bir kez daha gündeme geldi.
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