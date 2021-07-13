DSÖ'den Delta varyantı açıklaması! Aşılar koruyor mu?
Hindistan'da ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Delta varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) 180 milyondan fazla insana bulaştı. Virüs nedeniyle 4 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.
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170 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.
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Ancak koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.
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Haliyle son dönemin en merak edilen sorusu da 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili?' Bu soruya yanıt Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi.
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