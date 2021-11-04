DSÖ'den korkutan uyarı: Avrupa'da yarım milyon insan ölebilir
Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa'daki üst düzey yetkilisi, kıtanın pandeminin merkez üssüne geri döndüğünü ve şubat ayına kadar yarım milyon Covid-19 ölümü daha görebileceğini söyledi.
Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri Kluge , düzenlediği basın toplantısında, “Avrupa bölgesindeki 53 ülkede mevcut bulaşma hızı endişe verici” dedi.
DSÖ verilerine göre, Covid-19 hastalarının hastaneye yatışları sadece bir hafta içinde iki kattan fazla arttı.
Kluge, daha bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle rekor seviyelere yaklaşan vakalarla Avrupa'nın bir yıl önce olduğu gibi koronavirüs pandemisinin merkez üssüne geri döndüğünü söyledi. Kluge, "Aradaki fark, daha fazlasını bildiğimiz ve daha fazlasını yapabileceğimizdir” dedi.
Son iki hafta içerisinde 23 ülkenin önlem ve kısıtlamaları artırdığına dikkat çeken Kluge, “Fakat 7 ülkenin yasakları gevşetmesi bende endişe yaratıyor. Taktiğimizi değiştirmeliyiz. Covid-19’un artmasına reaksiyon göstermek yerine en başta hastalığın bulaşmasını engellemeliyiz” ifadesini kullandı.