DSÖ'den korkutan uyarı: Avrupa'da yarım milyon insan ölebilir

Kluge, daha bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle rekor seviyelere yaklaşan vakalarla Avrupa'nın bir yıl önce olduğu gibi koronavirüs pandemisinin merkez üssüne geri döndüğünü söyledi. Kluge, "Aradaki fark, daha fazlasını bildiğimiz ve daha fazlasını yapabileceğimizdir” dedi.