DSÖ'den Omicron uyarısı: ''Yılbaşı planlarınızı iptal edin''
Koronavirüsün Omicron varyantı dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü, insanlara yılbaşı planlarını iptal etme çağrısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)i Omicron varyantı küresel olarak yayılırken, insanları halk sağlığını korumak için yılbaşı tatili planlarını iptal etmeye çağırdı. DSÖ Başkanı Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İptal edilen bir etkinlik, yitirilen bir hayattan daha iyidir" diyerek, "zor kararların" verilmesi gerektiğini vurguladı.
Bununla birlikte İsrail başta olmak üzere, bazı ülkeler, seyahat kısıtlamaları da dahil olmak üzere varyantın yayılmasını durdurmaya çalışmak için harekete geçti.
OMİCRON VARYANTI ABD'DE BASKIN HALE GELDİ
ABD’de vakaların yüzde 73’ünü oluşturan Omicron varyantı ülkede basın hale gelirken, Başkan Joe Biden'ın Salı günü ulusa seslenmesi bekleniyor. Ancak, Beyaz Saray "ülkeyi kilitlemeyi" planlamadığını açıklamıştı.
Ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci daha önce yılbaşı seyahatlerinin tam aşılı kişiler arasında bile Omicron'un yayılmasını artıracağı konusunda uyarmıştı. ABD’lilere şu anda tüm Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) “Covid-19 için Çok Yüksek Riskli” listesinde yer alan 80'den fazla ülkeye seyahat etmemeleri tavsiye ediliyor.