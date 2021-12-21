DSÖ'den Omicron uyarısı: ''Yılbaşı planlarınızı iptal edin''

Ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci daha önce yılbaşı seyahatlerinin tam aşılı kişiler arasında bile Omicron'un yayılmasını artıracağı konusunda uyarmıştı. ABD’lilere şu anda tüm Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) “Covid-19 için Çok Yüksek Riskli” listesinde yer alan 80'den fazla ülkeye seyahat etmemeleri tavsiye ediliyor.