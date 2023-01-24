Duayen gazeteci Orhan Erinç'e son veda

"HERKESİ ÇOK SEVERDİ"

Orhan Erinç’in eşi Oya Erinç "Benim için çok önemli bir insandı. Herkesi çok severdi. Yeri bende hiç doldurulamaz. Cenazeye umduğumdan fazla insan katıldı. Eksik olmasınlar. Hastanede tedavi görüyordu. Yürümekte zorluk çekiyordu. Akciğerlerinde ödemler olmaya başladı. Hastanede de koronavirüs oldu. Daha sonrasında kurtaramadılar. Neredeyse 5 gün hastanede kaldı. Hiçbirimiz göremedik. Şu anda her yerde Orhan var" diye konuştu.