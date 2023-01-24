Duayen gazeteci Orhan Erinç'e son veda
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) eski başkanı ve eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç (87) son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanlarından, eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yönetim Kurulu Başkanı, eski Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı gazeteci- yazar Orhan Erinç pazar günü 87 yaşında hayatını kaybetti. Erinç Cağaloğlu’nda bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti binasında tören düzenlendi. Ardından Erinç’in cenazesi Üsküdar'da bulunan Şakirin Camisi’ne getirildi. E
şi Oya Erinç, kızları Esra ve Aslı Erinç ve torunları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Erinç için cenaze namazı kılındı, helalik alındı. erinç, Merdivenköy Mezarlığı’na defnedildi.
"HERKESİ ÇOK SEVERDİ"
Orhan Erinç’in eşi Oya Erinç "Benim için çok önemli bir insandı. Herkesi çok severdi. Yeri bende hiç doldurulamaz. Cenazeye umduğumdan fazla insan katıldı. Eksik olmasınlar. Hastanede tedavi görüyordu. Yürümekte zorluk çekiyordu. Akciğerlerinde ödemler olmaya başladı. Hastanede de koronavirüs oldu. Daha sonrasında kurtaramadılar. Neredeyse 5 gün hastanede kaldı. Hiçbirimiz göremedik. Şu anda her yerde Orhan var" diye konuştu.