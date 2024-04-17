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Dubai sular altında.... Şehir göle döndü, havalimanı sular altında kaldı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.

Kaynak: AA , İHA
Dubai sular altında.... Şehir göle döndü, havalimanı sular altında kaldı - Resim: 1
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Dubai sular altında.... Şehir göle döndü, havalimanı sular altında kaldı - Resim: 2

Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı şiddetli yağış vurdu. 

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Dubai sular altında.... Şehir göle döndü, havalimanı sular altında kaldı - Resim: 3

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı’nı sular altında kaldı.

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Dubai sular altında.... Şehir göle döndü, havalimanı sular altında kaldı - Resim: 4

Flydubai havayoluna ait bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

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