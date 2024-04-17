Dubai sular altında.... Şehir göle döndü, havalimanı sular altında kaldı
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.
Kaynak: AA , İHA
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Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı şiddetli yağış vurdu.
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Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı’nı sular altında kaldı.
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Flydubai havayoluna ait bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
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