Dudak uçuklatan vurgun! Parayla sigara yaktıkları görüntüler ortaya çıktı

Hollanda'dan alınan bilgiler doğrultusunda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Hollanda Mali Polisi ile birlikte 6 ay süren teknik takip çalışmaları ve yapılan araştırmalar sonucunda 371 Hollanda vatandaşının bu yöntemle yaklaşık 7 milyon Euro dolandırıldığı tespit edildi. Özel Harekat Polisi destekli yapılan eş zamanlı operasyonda M.Ö. (36), B.Ö. (23) ve T.C.K. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.