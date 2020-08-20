Düden Şelalesi'nde kötü koku! Vatandaşlar evlerinden çıkamıyor

EVLERİNDEN DIŞARI ÇIKAMIYORLAR

Keskin kokudan dolayı evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıkamadıklarını söyleyen Rıza Kırkler, "Yer altından gelen sudan dolayı pis bir koku yayılıyor. Yetkililere şikayet ettik. Bu nedenle suyu kestiler. Ancak çözüm bekliyoruz" dedi.