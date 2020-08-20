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  3. 20 Ağustos 2020 18:44

Düden Şelalesi'nde kötü koku! Vatandaşlar evlerinden çıkamıyor

Düden Şelalesi'nde, su seviyesini yükseltmek için yapılan sondaj çalışmaları şelale civarında kötü kokular oluşmasına neden oldu.

Düden Şelalesi'nde kötü koku! Vatandaşlar evlerinden çıkamıyor

Düden Şelalesi'nden gelen kötü koku çevre halkını rahatsız ediyor.

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Düden Şelalesi'nde kötü koku! Vatandaşlar evlerinden çıkamıyor

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Düden Şelalesi'nin su seviyesini yükseltmek için yapılan sondajlar kötü kokuya neden oluyor.

Yer altından çekilen sudan gelen kötü koku, yakınlardaki ev sahipleri, esnaf ve ziyaretçilere zor anlar yaşatıyor.

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Düden Şelalesi'nde kötü koku! Vatandaşlar evlerinden çıkamıyor

Şikayet üzerine şelalenin hemen girişindeki otoparkta bulunan sondajlardan akan su, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildi.

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Düden Şelalesi'nde kötü koku! Vatandaşlar evlerinden çıkamıyor

EVLERİNDEN DIŞARI ÇIKAMIYORLAR
Keskin kokudan dolayı evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıkamadıklarını söyleyen Rıza Kırkler, "Yer altından gelen sudan dolayı pis bir koku yayılıyor. Yetkililere şikayet ettik. Bu nedenle suyu kestiler. Ancak çözüm bekliyoruz" dedi.

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