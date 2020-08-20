Düden Şelalesi'nde kötü koku! Vatandaşlar evlerinden çıkamıyor
Düden Şelalesi'nde, su seviyesini yükseltmek için yapılan sondaj çalışmaları şelale civarında kötü kokular oluşmasına neden oldu.
Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Düden Şelalesi'nin su seviyesini yükseltmek için yapılan sondajlar kötü kokuya neden oluyor.
Yer altından çekilen sudan gelen kötü koku, yakınlardaki ev sahipleri, esnaf ve ziyaretçilere zor anlar yaşatıyor.
Şikayet üzerine şelalenin hemen girişindeki otoparkta bulunan sondajlardan akan su, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildi.