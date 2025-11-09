  1. Anasayfa
  4. Düğün eğlencesi zehir oldu! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Antalya'nın Serik ilçesinde düğünde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Olay, Serik ilçesi Yenimahalle'deki kapalı park alanında geldi. Düğünde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ardından iki grup birbirine girdi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; tarafların sandalyeler ile birbirine saldırdığı ve yumruk yumruğa kavga ettiği görüldü. 

Kavganın ardından taraflar dağıldı. (DHA)

