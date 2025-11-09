Düğün eğlencesi zehir oldu! Ortalığı savaş alanına çevirdiler
Antalya'nın Serik ilçesinde düğünde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, Serik ilçesi Yenimahalle'deki kapalı park alanında geldi. Düğünde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
1 / 7
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ardından iki grup birbirine girdi.
2 / 7
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; tarafların sandalyeler ile birbirine saldırdığı ve yumruk yumruğa kavga ettiği görüldü.
3 / 7
Kavganın ardından taraflar dağıldı. (DHA)
4 / 7