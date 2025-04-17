Düğün hazırlığı yaptığı eşini öldürüp aracın bagajına koydu

Olay, dün gece, Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. A.B., bahçede park halindeki otomobilde, eşi H.B. ile tartıştı. İddiaya göre; A.B., tartışmanın büyümesiyle H.B.'yi otomobilde boğdu. Düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan B., araçtaki şişeyi kırıp boğaz ve bileklerini kesti. Aracıyla uzaklaşan B., bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz bulundu.