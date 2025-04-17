Düğün hazırlığı yaptığı eşini öldürüp aracın bagajına koydu
Erzurum'da 21 yaşındaki A.B., düğün hazırlıkları yaptığı resmi nikahlı eşi H.B.'yi (24) otomobilde boğarak öldürüp ardından da şişeyle kendi boğazını ve ellerini kesti. Yaralı halde bulunan A.B. hastaneye kaldırılırken, aracın bagajında kadının cesedi bulundu.
Olay, dün gece, Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. A.B., bahçede park halindeki otomobilde, eşi H.B. ile tartıştı. İddiaya göre; A.B., tartışmanın büyümesiyle H.B.'yi otomobilde boğdu. Düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan B., araçtaki şişeyi kırıp boğaz ve bileklerini kesti. Aracıyla uzaklaşan B., bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B., Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, otomobilde yaptığı aramada ise bagajda H.B.'ın cansız bedenini buldu. B.’ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırdı.
A.B.'yi hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan A.B. ile H.B.'ın resmi nikahlarını kıydıkları ve düğün hazırlığı yaptıkları öğrenildi.
A.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Erzurum Adliyesinde Cumhuriyet Savcısına ifade veren A.B., tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan B., kasten öldürme suçundan tutuklandı. B.’nin boğarak öldürdüğü eşi H.B.’nin ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.