Düğün kanlı bitti! Damat gelin şoförünü vurdu
Burdur’da düğünde gelin alma esnasında silahıyla havaya ateş açan damat, gelin arabasının şoförünü vurdu.
Olay, saat 15.20 sıralarında Burdur merkez Kışla Mahallesi 1. Sezer Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Askeriye köyünden Kışla Mahallesi'ne gelin almaya gelen erkek tarafı gelini evden çıkardığı esnada damat İ.C. (22) eline aldığı silahla havaya ateş etmeye başladı.
Silah tutukluluk yapınca tekrar kurmak isteyen İ.C., o sırada silahın patlamasıyla kazayla gelin arabasının şoförü H.S.'yi (30) boynundan vurdu. H.S.’nin araç koltuğunda kanlar içinde yığıldığını görenlerin çığlığı üzerine vurulduğunu anlayan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası damat İ.C. olay yerinden uzaklaşırken, polis ekiplerinin çağırmasıyla gelerek teslim oldu.