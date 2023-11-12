Düğün kanlı bitti! Damat gelin şoförünü vurdu

Silah tutukluluk yapınca tekrar kurmak isteyen İ.C., o sırada silahın patlamasıyla kazayla gelin arabasının şoförü H.S.'yi (30) boynundan vurdu. H.S.’nin araç koltuğunda kanlar içinde yığıldığını görenlerin çığlığı üzerine vurulduğunu anlayan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.