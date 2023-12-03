Düğün konvoyu demeye bin şahit lazım: Yolu kesip silahları peş peşe ateşlediler

Başka bir düğün konvoyu ise Mevlana Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde yolu trafiğe kapattı. Meşale yakıp yolu trafiğe kapatan konvoydakilerden bazıları ise silahlarla havaya ateş etti. Her iki düğün konvoyunda yaşananlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)