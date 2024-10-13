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Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düğün salonunda çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Kaynak: İHA
Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü - Resim: 1

Sakarya’da dün gece Akyazı ve Pamukova ilçelerinde düğünlerde çıkan iki ayrı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü - Resim: 2

Akyazı ilçesi D-140 kara yolu Batakköy Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.

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Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü - Resim: 3

Tarafların birbirlerine girerek yumrukların havada uçuştuğu esnada davetliler ise kaçıştı.

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Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü - Resim: 4

O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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