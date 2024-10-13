Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düğün salonunda çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.
Kaynak: İHA
Sakarya’da dün gece Akyazı ve Pamukova ilçelerinde düğünlerde çıkan iki ayrı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Akyazı ilçesi D-140 kara yolu Batakköy Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.
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Tarafların birbirlerine girerek yumrukların havada uçuştuğu esnada davetliler ise kaçıştı.
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O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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