Düğün salonu savaş alanına döndü
Bursa’da bir düğün salonuna alkollü gelen davetliden dolayı kavga çıktı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.
İHA'nın haberine göre olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. E
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dilen bilgiye göre, düğüne alkollü gelen bir davetli içeride bulunan diğer davetlilerle tartışma yaşadı.
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Kısa sürede büyüyen tartışmaya kız ve erkek tarafları dahil olunca sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
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Meydan muharebesine dönen kavgada sandalye ve masalar havada uçuşurken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafları birbirinden ayırdı.
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