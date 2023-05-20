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Düğün salonu savaş alanına döndü

Bursa’da bir düğün salonuna alkollü gelen davetliden dolayı kavga çıktı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Düğün salonu savaş alanına döndü - Resim: 1

İHA'nın haberine göre olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. E

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Düğün salonu savaş alanına döndü - Resim: 2

dilen bilgiye göre, düğüne alkollü gelen bir davetli içeride bulunan diğer davetlilerle tartışma yaşadı. 

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Düğün salonu savaş alanına döndü - Resim: 3

Kısa sürede büyüyen tartışmaya kız ve erkek tarafları dahil olunca sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

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Düğün salonu savaş alanına döndü - Resim: 4

Meydan muharebesine dönen kavgada sandalye ve masalar havada uçuşurken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafları birbirinden ayırdı.

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