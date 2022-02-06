Düğün salonunda ''savaş'' çıktı! Dehşet anları kamerada

Akşam saatlerinde, Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Parkı’ndaki bir düğün salonunda kavga çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada düğün salonu savaş alanına döndü. Taraflar tekme- yumruk kavga ederken, birbirlerinin üzerine sandalyeleri fırlattı.